انت الان تتابع خبر الكويتية مي العيدان تتمنى الموت لأصالة بطريقة تقشعر الأبدان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو ان الحقد في قلب الإعلامية الكويتية مي العيدان، تجاه الفنانة السورية أصالة نصري، قد تفاقم إلى حد تمني الموت لها والتخلص منها.

وكانت مي العيدان قد نشرت عبر حسابها في تويتر، تغريدة عبّرت فيها عن كرهها لأصالة، وتمنت لها الموت غرقًا في البحر، بعد وصول الأخيرة لحفلها في القاهرة، على متن مركب بحري برفقة زوجها فائق حسن.

وكتبت العيدان في منشورها: "ان شاء الله يغرق فيك المركب وما تعرفين تسبحين وما تحصلين منقذ لنخلص".

وفور نشر الإعلامية الكويتية لتغريدتها المليئة بالحقد والكره، انهالت التعليقات من قبل المتابعين الذين هاجموها، وطالبوها بزيارة طبيب نفسي، لأن تمني الموت للآخرين تدل على مرض نفسي خطير.

ومن بين التعليقات، كتب متابع: "شو تستفيدي من دعاك على انسانة لديها اولاد وعائلة"، وعلق آخر: "كيف سيكون شعورك عندما ترين دموع اهلها واطفالها لو ماتت"، وكتبت متابعة: "لا حرج على المريض النفسي"، بينما علق أحد الناشطين: "قديش انتي بلا اخلاق حتى تكتبي هيك".

ولم تختصر التعليقات المهاجمة للعيدان، على المتابعين فقط، بل شارك بعض الإعلاميين والمشاهير بانتقاد منشورها المستفز، من بينهم الإعلامي معن حبيب الذي كتب عبر حسابه: "تمني الموت للآخرين يحدث عندما يعاني الشخص من الإهمال وكره النفس"، وطالبها بمراجعة معالج نفسي.

الجدير بالذكر، ان أصالة تبرعت بأجر حفلها الذي احيته في القاهرة لـ 3 مؤسسات خيرية.