انت الان تتابع خبر الأردن: فتيات يرقصن مع ميريام فارس على المسرح والأردنيون يردون والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مساء الجمعة الماضي، حفلا ضخما في الأردن ضمن مهرجان Summer Jam والمستوحى من أجواء الأدغال.

وأشعلت ميريام الأجواء بالغناء والرقص والاستعراض، كما طرقت الطبل على أنغام أغنيتها “هذا الحلو”، وسط تفاعل من الجمهور، كما ادت أغنية توكو تاكا التي قدمتها خلال فعاليا كأس العالم.

وارتدت الفنانة اللبنانية، جمبسوت أزرق سماوي، مكشوف من الأعلى، وعريض من الأسفل، واعتمدت تسريحة الكيرلي المعتادة، وتزينت بمكياج قوي زاد من سحر اطلالتها.

كما وصعدت بعض الفتيات من الجمهور إلى المسرح لمشاركة ميريام فارس بتحدي الرقص، وسط تصفيق وهتافات الحضور.

وتباينت الآراء لدى الجمهور الأردني على مواقع التواصل، حيث أشاد البعض بجمال الحفل وروح ميريام فارس التي تشعل المسرح في اي حفل تحييه، في الوقت الذي عبر البعض الآخر، عن غضبهم واستيائهم بسبب ما تضمنه الحفل من رقص واستعراض لا يمت للمجتمع الأردني بصلة، بحسب تعليقهم.

وبعد الحفل، كشفت ميريام فارس، خلال تصريحات لـ"et بالعربي"، انها تشبه نفسها بالأفعى، لأن جسمها يتحرك مثل الحيّة، وتستطيع تقليد حركاتها والرقص مثلها.

وعلى صعيد الفن، كانت أغنية "قضيها انبساط"، آخر أعمال ميريام فارس، والتي طرحتها عبر اليوتيوب، وصورتها على طريقة الفيديو كليب.