شاهد.. زوجة حسن شاكوش ترد على اتهامها بإخفاء زواجها الأول

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 08:23 صباحاً - ردت ريم طارق زوجة حسن شاكوش عبر منشور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" على ما نشرته بعض المواقع بخصوص سبب الخلافات بينها وبين زوجها حسن شاكوش هو إخفاء زواجها الأول.

وأكدت ريم ان حسن شاكوش كان يعلم أنها كانت متزوجة قبله، ولكنه رفض أن يعلن ذلك على الملأ خوفًا من الفتيات اللاتي وعدهن بالزواج، حسب حديثها.

وكتبت زوجة حسن شاكوش: «أنا مصر كلها كانت عارفة إني متجوزة وعارفة ليه انفصلت بس أنت اللي حبيت تداري على الموضوع علشان البنات اللي كنت مواعدها بالجواز وقلت لهم أمي عايزة بنت تكون أول مرة تتجوز».