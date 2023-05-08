عمر خيرت يحيي حفلا بالمتحف الكبير بحضور إلهام شاهين وليلى علوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 09:29 صباحاً - أقامت مؤسسة راعي مصر للتنمية حفلها السنوى منذ قليل بالمتحف المصرى الكبير بالهرم.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من مشاهير الفن والمجتمع والشخصيات العامة أبرزهم السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة والمستشار أمير رمزي رئيس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية والفنان هاني رمزي وحرمه وشقيقه النائب إيهاب رمزي وحرمه عضو مجلس النواب والمذيعة بوسي شلبي واللواء أشرف زهران وحرمه الدكتورة هالة كينج وإلهام شاهين وليلى علوي.

وتعتبر مؤسسة راعى مصر للتنمية أحد أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثالث عشر من مارس 2022 ويضم أكثر من 30 مؤسسة وجمعية أهلية لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية.

وتهتم مؤسسة راعى مصر للتنمية بخدمة الفئات المعدمة في قرى ونجوع مصر من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية، والاهتمام بالأطفال عن طريق إنشاء الحضانات، ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير عدد من المشروعات الصغيرة لتلبية احتياجاتهم ورسم البهجة على وجوه المصريين في جميع محافظات مصر.