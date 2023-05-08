شاهد.. علشانك لـ نانسي عجرم تحقق مليار مشاهدة على تيك توك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 10:26 صباحاً - حققت أغنية “علشانك” لـ نانسي عجرم، نجاح كبير جدًا حيث كسرت حاجز الـ مليار مشاهدة عبر موقع “التيك توك”.

أغنية “حبك سفاح” كلمات: شادي نور، و‎ألحان: بلال سرور، و‎توزيع: هاني يعقوب.

يذكر أن حضرت النجمة نانسي عجرم حفل دار المجوهرات الشهيرة Tiffany & CO، وذلك بعد أن تم اختيارها لتكون الوجه الدعائي لهم في الشرق الأوسط.

واختارت نانسي عجرم الظهور بفستان طويل كت باللون الأسود بسيط وبتصميم مميزة من منطقة البطن .

وكان فستان نانسي عجرم من تصميم دار Karoline Lang، ، ووصل سعره إلى 1080 دولار، أي ما يعادل 33 ألف جنيه مصري.

وتركت نانسي عجرم شعرها منسدلا عبر أكتافها وظهرها بتسريحة أنسابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.