انت الان تتابع خبر خلاص طفاها..المشهد الممنوع من العرض للفنان عادل امام من فيلم مشهور بطولة ملكة الاغر اء يسرا جعلها تصرخ باعلى صوتها صراخ وآهات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشوار فني وإنساني طويل جمع الفنانة يسرا مع الزعيم عادل إمام شاركته بأكبر عدد من الأعمال أكثر من أي فنانة أخرى

وتعترف يسرا في أكثر من لقاء تليفزيوني أن عادل إمام كان له فضل كبير في نجاحها واختياراتها، وكانت اعمالهما من أنجح الأعمال على مستوى الوطن العربي، فشكلا دويتو فنيا يسعد الجمهور عندما يراه على الشاشة.

شاركت يسرا معه في 17 عملا سينمائيا تنوعت ما بين الكوميدى والسياسي والاجتماعي، وحققت جماهيرية كبيرة،

والتي بدأت بفيلم “شباب يرقص فوق النار”، واستمرت بعد ذلك وقدما سويا “أذكياء لكن أغبياء”، “ليلة شتاء دافئة”، “الإنسان يعيش مرة واحدة”، “جزيرة الشيطان”، “على باب الوزير”، “الإنس والجن”، “كراكون في الشارع”، “رسالة إلى الوالى”، “المولد”، “الإرهاب والكباب”، “المنسى”، “الأفوكاتو”، “طيور الظلام”، “عمارة يعقوبيان”، “بوبوس”.