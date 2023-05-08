جورج وسوف: نعم هناك خلاف بيني وبين كاظم الساهر لكنه يظل فنانا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 11:23 صباحاً - قال المطرب السوري جورج وسوف، إنه أحب العراقي كاظم الساهر قبل أن يلتقيا.

وتطرق وسوف، أثناء حلوله ضيفا على قناة إم بي سي العراق، لعلاقته بالساهر، مؤكدا أن هناك خلافا بينهما، إلا أنه لن يفصح عنه أبدا: «الخلاف اللي بيني وبينه شخصي وعمري ما هقول السبب عشان محدش يفهمني غلط».

ولا يُعرف طبيعة الخلاف بين جورج وسوف وكاظم الساهر، لكن ربما يرجع إلى تقديم جورج وسوف لأغنية “سلمتك بيد الله” التي غناها قبله كاظم الساهر. إلا أن صداقة جمعتهما لفترة طويلة رغم كل شيء.

وأشار جورج وسوف إلى أن كاظم الساهر غير مجبر على الاطمئنان عليه، متابعًا: «هو مش مجبور يسأل عليا كل إنسان عنده مشاكل وحياته وشغله».

وقال وسوف: «كاظم الساهر كان مثله الأعلى أبو وديع، والناس بتقول إني صاحب فضل عليه لا والله أبدًا هو فنان كبير ويستاهل».

ولخص جورج وسوف خلافه مع كاظم الساهر في أغنيته: «الدهب يا حبيبي بيضلو دهب، مهما قالوا عنه قالوا والدهر نقلب، والعتب يا قلبي ع قد المحبة.. ومع اللي مبيستاهل شو نفع العتب، الدهب يا حبيبي بيضلو دهب».

وأكد جورج وسوف أنه لا يخاف من الموت، وقال: «الموت حق وكلنا هنموت، وأهم حاجة إن الواحد يموت وسايب خلفه سمعة وسيرة طيبة تتحكى بعده والناس تقول الله يرحمه».

وطرح جورج وسوف مؤخرا أغنية “نص عمري” مهدياً إيّاهاً لروح نجله الذي ترك برحيله أبلغ الأثر في وجدان سلطان الطرب، بمناسبة ذكرى مرور 40 يوماً على رحيله.

الأغنية سيطرت عليها أجواء الفراق الحزينة من كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمد يحيى.