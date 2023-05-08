طرح بوسترات فيلم ”لف وارجع تاني” قبل العرض في السينما

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 12:29 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "لف وارجع تاني"، بوستر العمل المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة القادمة.

وظهر في البوستر جميع أبطاله وتصدره كل من أيتن عامر وشيري عادل.

فيلم لف وارجع تاني، حصل على تنصيف جمهور عام.

تدور أحداث الفيلم في اطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل إحدى حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها وقد انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

فيلم "لف وارجع تاني" تأليف ورشة برة الصندوق "محمود حمدان"، وإخراج شادي علي ومنتج فني محمد ناصف ومهندس ديكور كريم الشحات، وبطولة النجوم أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وطارق الإبياري، وظهور مميز للنجمة شيري عادل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي.