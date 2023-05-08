انت الان تتابع خبر صنف باجمل مشهد في تاريخ السينما بطولة ملكة الاغر اء يسرا مع الزعيم عادل امام في فيلم بوبوس هقطعلك شفايفك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وإذا نظرنا لكل هذه الأعمال سنجدها علامة في مشوارهما وحققت نجاحا كبيرا هذا التناغم الذي نراه على الشاشة، أكدت يسرا أن السبب الأكبر فيه هو عادل إمام.

خلال لقاء تليفزيوني لها في برنامج “سهراني” مع أمير كرارة قالت يسرا إن كواليس أعمال عادل إمام من أفضل الكواليس الفنية لأنه ويعرف كل الموجودين بأسمائهم ، ويجتمعوا حوله يحكي معهم ويذكر مواقف بينهم، وأضافت رغم هذه الأجواء المرحة لكنه ملتزم جدا ولا يحب إعادة مشاهده إلا إذا شعر أنه لم يؤدها كما يريد.

وأوضحت في اللقاء نفسه أنه كان السبب والسيناريست الراحل وحيد حامد في قبول العمل في فيلم “عمارة يعقوبيان” لأنه لم يكن يناسبها دور في العمل غير دور حجمه خمس مشاهد فقط، وخلال لقائهم عند وحيد كامد طلب منها الزعيم تصوير العمل ولم تستطع أن ترفض بعد أن قرأت الدور، وقابلت الشخصية الحقيقية وقلدتها.

وإذا نظرنا لكل هذه الأعمال سنجدها علامة في مشوارهما وحققت نجاحا كبيرا هذا التناغم الذي نراه على الشاشة، أكدت يسرا أن السبب الأكبر فيه هو عادل إمام.

خلال لقاء تليفزيوني لها في برنامج “سهراني” مع أمير كرارة قالت يسرا إن كواليس أعمال عادل إمام من أفضل الكواليس الفنية لأنه ويعرف كل الموجودين بأسمائهم ، ويجتمعوا حوله يحكي معهم ويذكر مواقف بينهم، وأضافت رغم هذه الأجواء المرحة لكنه ملتزم جدا ولا يحب إعادة مشاهده إلا إذا شعر أنه لم يؤدها كما يريد.

وأوضحت في اللقاء نفسه أنه كان السبب والسيناريست الراحل وحيد حامد في قبول العمل في فيلم “عمارة يعقوبيان” لأنه لم يكن يناسبها دور في العمل غير دور حجمه خمس مشاهد فقط، وخلال لقائهم عند وحيد كامد طلب منها الزعيم تصوير العمل ولم تستطع أن ترفض بعد أن قرأت الدور، وقابلت الشخصية الحقيقية وقلدتها.