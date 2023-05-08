انت الان تتابع خبر كانه مشهد حقيقي.. صراخ وبكاء يسرا تسريب فيديو جديد لفنان مشهور جعل يسرا تصرخ باعلى صوتها عندما يتحول المشهد الى حقيقه داخل غرفه النوم.. والمخرج في ذهول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حققت الفنانه يسرا نجاحا كبيرا جدا على موقع التواصل الاجتماعي فور التصريحات التي قامت بها عن الزعيم عادل امام وعن الافلام السينمائيه التي حققت مع الزعيم عادل امام وهو اكثر من 17 عاما سينمائيا جدا واشتهر معا مع بعضهم البعض وقالت الفنانه يسرا في تصريح لها انها لم تندم ابدا على مشاهدها القوي مع الفنان عادل.

احد الافلام السينمائيه التي جمعت بين الفنانه يسرا والفنان عادل امام وهو فيلم رساله الى الوالي والذي حقق نجاحا كبيرا جدا بسبب بهب المصاعد القويه التي جمعت بينهما ومع الزعيم عادل امام وبسبب ما قام به مصطفى متولي من نزع فستان الفنان يسرا وتسبب لها بنزيف وصراخ كبير جدا.

مما جعل الفنان عادل امام يتاثر بهذا المشهد القوي بطريقه كبيره جدا وبسبب ما فعله مصطفى متولي مع الفنان يسرا وتم وقف التصوير مما تسبب لها بحاله الخوف الشديد والهلع بسبب الصراخ والشديد.