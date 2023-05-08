الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 01:30 مساءً - انطلقت مساء أمس الأحد ٧ مايو فى السابعة مساء من مقر الجمعية الملكيه برمسيس الدورة السابعة من الاحتفال بعيد الأب والتى تنظمها منظمة الأمم المتحده للفنون برئاسة دكتور نبيل رزق وتم منح درع الاب القدوه لعدد من الفنانين والشخصيات العامة بحضور وزيرة التضامن د نيفين القباج .

ومنحت منظمة الأمم المتحدة للفنون الدكتوراه الفخرية للفنانة سمية الخشاب ,كما منح عدد من جوائز الإبداع الفنى لعدد من الشخصيات وهم الفنانة ماجدة نور الدين، والفنان عصام السقا والفنان أحمد فهيم والفنان حمزة العيلى والإعلامية دينا حويدق وغيرهم .