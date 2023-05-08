مريم أشرف زكي: شخصية بوسي والتي جسدتها في مسلسل ”ستهم” هو أول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 01:30 مساءً - تحدثت مريم أشرف زكي، عن مشاركتها في مسلسل "ستهم" بطولة والدتها الفنانة روجينا، والذي عُرض في السباق الرمضاني 2023.

وقالت مريم أشرف زكي، إن دورها في شخصية بوسي والتي جسدتها في مسلسل "ستهم"، هو أول دور لها على الإطلاق وأول تجربة وقوف أمام الكاميرا، لافتة إلى أنها سعيدة بالتجربة للغاية، موضحة أن كلًا من المخرج رؤوف عبد العزيز، والمؤلف ناصر عبد الرحمن قاما بترشيحها للدور فضلًا عن والدتها وهما عارفني وكانوا بيشوفوني في البيت كتير مع ماما.

وتابعت خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON:: أمي ساعدتني وذاكرت سوا وكنا بنقرأ سوا وده سهل الأمر عليا كتير وساعدني في تقليل التوتر والشعور بالاطمئنان، وبحب التمثيل جدًا من صغري ومنذ اللحظة الأولى قبل التحاقي بالجامعة قلت لنفسي هدخل أي كلية فيها دراسة للفن وأنا تربيت في عائلة فنية وعشت حياتي اليومية مع الفن وكنت عاوزة أبقى جزء من ده.

كما كشفت عن رأي والدها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قائلة: كان فخور بي وكنت سعيدة كونه مُدرس فن وفنان وده بسطتني جدًا، كنت متوترة وقلقانة عاوزة برضه أشرف أمي وأظهر ليها إني كويسة وشاطرة.

وعن رد فعل عمتها الفنانة ماجدة زكي، فقالت: عمتي ماجدة زكي اتصلت بيا وعيطت بعد ما شافتني في مسلسل ستهم.