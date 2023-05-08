وزيرة الثقافة و محافظ قنا ومدير صندوق مكتبات مصر يطلقون المكتبات المتنقلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 02:27 مساءً - نيفين الكيلاني: إعداد برنامج أنشطة وفعاليات متميز لكل مكتبة وفق كل محافظة واحتياجاتها

نيفين الكيلاني: المكتبات المتنقلة تجربة فريدة تساهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

أطلقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، المكتبات المتنقلة، إلى 6 محافظات، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية للمشاركة في بناء الإنسان المصري ضمن محاور عمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للريف المصري، وذلك من مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والمهندس أحمد فهمي، مدير شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وقيادات وزارة الثقافة، ومديري المكتبات بالمحافظات.

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: " إنها لسعادة كبيرة اليوم بأن يجمعنا حلم جديد يرى النور على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشرق شمس الجمهورية الجديدة، ونحلم بأن نصل لكل بقعة من أرض مصر لنقدم بها خدماتنا الثقافية، ولقد أولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتمامًا بالغًا للإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2023"، والتي تشمل في محاورها إلى جانب توفير المسكن والملبس، بناء الإنسان ثقافيًا ومعرفيًا والعمل على تعليق الهوية الوطنية وحفظ التراث، ومن هذا المنطلق وتنفيذا لخطط الدولة الرامية لبناء الإنسان معرفيًا وفي إطار التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، نُسلم اليوم المكتبات المتنقلة إلى ست محافظات تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهي "قنا- الأقصر المنيا- البحيرة الدقهلية- دمياط -" لتقدم خدماتها المتعددة للجمهور، لتكون تلك البداية بمثابة رحلة نهدف فيها للوصول لكل محافظات مصر لتجوب كل مكتبة منها نجوعها ومراكزها وقراها تكتشف الموهوبين وتدعم المبدعين وتوفر الكتب وتعلم الحرف في تجربة أثبتت نجاحها خلال شهر رمضان الماضي في قرى "حياة كريمة " بعدد كبير من الفاعليات الجادة التي لاقت إقبالًا وإشادة كبيرة من المواطنين، الأمر الذي شجعنا على استثمار هذا التعاون وزيادته بإطلاق ست مكتبات أخرى في ست من المحافظات التي تشملها المبادرة الرئاسية".

وأضافت وزيرة الثقافة بأن هذا المشروع يُمثل تجربة فريدة تساهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري من خلال إعداد برنامج أنشطة وفعاليات متميز لكل مكتبة وفقًا لكل محافظة واحتياجاتها ووصولاً إلى أبعد نقطة بكل محافظة.

كما توجهت وزيرة الثقافة بالشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدعمها هذا المشروع، ولكل من ساهم في إنجاح هذا التعاون من خلال مكتبات مصر العامة وصندوق مكتبات مصر العامة وقيادات وزارة الثقافة.

قال رضا الطايفي: " سعداء اليوم بتدشين ٦ مكتبات متنقلة تجوب ٦ محافظات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهي بداية طموحة لتعميم المكتبات المتنقلة بكل ربوع مصر تفعيلًا للدور الثقافي في بناء الإنسان، حيث ستبدأ هذه المكتبات العمل فور وصولها للمحافظات المقررة بالمبادرة، لتقديم رسالتها التعليمية والتثقيفية، وذلك بالتنسيق بين مكتبات مصر العامة والمحافظين وفق برامج جغرافية وفنية وثقافية مخطط لها مسبقًا، كما يوجد ٣ مكتبات متنقلة بمناطق بالجيزة والقاهرة، فضلًا عن مكتبة عاشرة يتم توجيهها تباعاً للمحافظات التي لايوجد بها مكتبات عامة أو متنقلة، ويجري حاليًا تجهيز مكتبة متنقلة مماثلة بمحافظة مرسى مطروح ليبلغ إجمالي عدد المكتبات المتنقلة بمنظومة مكتبات مصر العامة ١٥ مكتبة.

كما تطرق الطايفي إلى ملامح تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع المكتبات المتنقلة، حيث تعتزم مكتبات مصر العامة إطلاق ست مكتبات جديدة في غضون نهاية العام الحالي أو بداية القادم، إلى ست محافظات منها "أسوان- البحر الأحمر -المنوفية- الوادي الجديد- الشرقية".

كما أكد الطايفي استهداف مكتبات مصر العامة زيادة عدد المكتبات بمصر للوصول إلى المعدل العالمي للاتحاد الدولي للمكتبات الذي يشير إلى توفير مكتبة عامة لكل ٢٨ ألف نسمة، وذلك تحقيقاً لمستهدفات الدولة التنويرية بقرى حياة كريمة وبناء الإنسان المصري.

كما تحدث المهندس أحمد فهمي، مدير شركة العاصمة الإدارية، مع عدد كبير من الأطفال مستفيضًا في الحديث عن مميزات العاصمة الإدرية الجديدة بطريقة مبسطة، مؤكدًا أنها عاصة خضراء ومستدامة وذكية، تتمشي تبعًا لنظم العواصم الذكية التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة.

تضمنت فعاليات الاحتفال تقديم فقرة أراجوز وعرائس لعدد ٥٠ طفل من أطفال المركز القومي لثقافة الطفل ومكتبات مصر العامة، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي عن مكتبات مصر العامة، وعرضًا للسمسمية من أداء مواهب المركز ، وذلك وسط أجواء مبهجة للجميع.

يُذكر أن المكتبات المتنقلة الجديدة قد انطلقت إلى محافظات "قنا، الأقصر، المنيا، البحيرة، الدقهلية، دمياط"، لتقدم خدماتها للجمهور في قرى "حياة كريمة"، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة وفق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي يُمثل محور بناء الإنسان ورفع الوعي لديه من أهم محاورها.