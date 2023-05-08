انت الان تتابع خبر محمد رمضان يتحدث عن صورة العرب بعد تشابك بالأيدي في حفله والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتواجد الفنان المصري محمد رمضان حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، لاحياء عدة حفلات ضمن جولة غنائية في بعض الولايات منها تكساس ونيو جيرسي، وميشيغان وكاليفورنيا.

وبالأمس تصدر رمضان ترند مواقع التواصل، بعدما شهد حفله في أميركا، حالة من الفوضى واشتباكات بالأيدي بين مجموعة من الحاضرين، دون الكشف عن السبب حتى هذه اللحظة.

وتداول المتابعون، مقطع فيديو يوثق الشجار، والتشابك بالأيدي الذي حصل بين الحضور، ما أدى إلى توقف محمد رمضان عن الغناء، والطلب من الجميع التزام الهدوء، وقال لأحدهم: «حبيبي أنت بتخلي شكلنا كعرب وحش..الحفلة لو باظت إحنا شكلنا كعرب مش حلو".

وكان النجم المصري، قد احيا حفلا غنائيا مساء الجمعة، في كاليفورنيا سان دييجو، ضمن جولته الأمريكية، ورفع خلاله علم مصر وعلم اميركا، وسط تفاعل الحضور، ووثق ليلته عبر مقاطع فيديو نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل وعلق عليها: "ليلة النار .. ثقة بالله نجاح".

ومن المفترض أن تكون آخر حفلات رمضان في الجولة الفنية الأمريكية، يوم 13 من شهر مايو الحالي بولاية نيو جيرسي.

الجدير بالذكر، ان محمد رمضان كان قد فاجا الجمهوربمجموعة صور ظهر فيها بلوك جديد وقصة شعر مختلفة، نال بها اعجاب الجمهور.