انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. اجدع من سما المصري ربة منزل سعوديه صاروخ بقميص شفاف اسود بوصلة رقص هزت الشباب في غرفة نومها ..ومتابع كسحت صافيناز و فيفي عبده والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر مقطع فيديو بصوره كبيره جدا اخيره ليه احدى صوره كبيره جدا بعد انتشار فيديو لها على صفحه مواقع التواصل الاجتماعيه والسوشيال ميديا بعدما قامت رقص على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات الانستقرام.

حيث ظهرت الفتاه السعوديه ترتدي عبايه من اللون الاسود مفتوحه بدرجه كبيره جدا متك ييف وبدات ترقص على احد الانغام الخليجيه وتتمايل في غرفه نومها وانتشر مقطع الفيديو بسبب رقصها واثاره الجدل حولها.

وانتقد على الكبير جدا هذا الفيديو الذي انتشر على رب ك بما فعلته داخل منزلها تامر الذي يتصدر المشهد بصوره كبيره جدا وجعلت الجمهور انتقدها بسبب ما تقوم به الفيديوهات لها في بلدي تعرف بالعادات والتقاليد.