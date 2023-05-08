انت الان تتابع خبر بالفيديو والأدلة .. الكويتية روان بن حسين تدعم المثلية الجنسية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفاشنيستا والفنانة الكويتية روان بن حسين، قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل، بعد ظهورها في مقطع فيديو دعمت فيه المثلية والتحول الجنسي.

وعبّرت روان بن حسين، خلال حديثها في الفيديو، عن فخرها ببلدها الكويت الذي الغى قانون تجريم التشبه بالنساء، وهنأت الشعب الكويتي بهذا الانجاز.

وأشارت النجمة الكويتية، أنها لا تتحدث بمنطلق ديني بل إنساني بحت، مؤكدة أن شهادة الماجستير التي ناقشتها في وقت سابق، كان حول قانون تجريم التشبيه بالنساء في الكويت، وتناولت خلال بحثها قصة المتحولة الجنسية الكويتية "ططوة المطيري".

رغم انه لم يتم تحديد موعد تسجيل المقطع الذي ظهرت فيه بن حسين، وخاصة ان الكويت الغت هذا القانون منذ اكثر من عام، الا ان الفيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل.

وهاجم نشطاء مواقع التواصل، روان بن حسين، وسط اتهامات لها بالمثلية ودعم هذه الفئة، ومن بين التعليقات التي كتبها المتابعون: "روان بن حسين تكشف عن مثليتها"، وكتب آخر: "من يدعم فئة المثليين يكون واحد منهم"، واكد البعض ان هذا الفيديو دليل على أن النجمة الكويتية تمارس المثلية.

يذكر أن دولة الكويت، اعلنت عنن الغاء قانون تجريم المثلية الجنسية، عام 2022 ع، لكن الكثيرون أكدوا ان المتحولين لا زالوا يتعرضون للانتهاكات والهجوم، ولم يتم العمل بالقانون رسميا.