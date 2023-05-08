انت الان تتابع خبر فنان مشهور يسخر من المسلمات ويصفهن بالإرهابيات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الأسابيع الماضية، اهتم الكثير من الجمهور، ورواد مواقع التواصل بالموسيقي البريطاني "ماثيو هيلي" وراحوا يبحثون عن حساباته على مواقع التواصل للتعرف عليه اكثر، وذلك بعدما ارتبط اسمه بالفنانة الأمريكية "تايلور سويفت" وتداوُل الأنباء التي تتحدث عن ارتباطهما.

وخلال البحث في حساباته، انتبه الجمهور لأفكار ماثيو العنصرية تجاه المسلمين، وسخريته منهم واعتبارهم مجرد أشخاص ارهابيين، وذلك بعدما أعاد نشر تغريدة مسيئة عن النساء المسلمات.

وجاء في التغريدة التي اعاد الموسيقي البريطاني نشرها: "ستبدأ بمواعدة فتاة مسلمة ثم بووووم..سيحدث انفجار"، في إشارة إلى أي أن المسلمين مرتبطين بالارهاب والانفجارات والقتل.

ولم يسلم هيل من هجوم الجمهور، وانتقادهم وخاصة المسلمين منهم، بسبب عنصريته تجاههم، وتصوير الإسلام بالإرهاب.

وكان ماثيو وسويفت، قد اثارا ضجّة كبيرة خلال الفترة الماضية، بسبب انباء ارتباطهما، وذلك بعد فترة قصيرة من انفصالها عن جو حبيبها السابق ألوين.

الجدير بالذكر، ان تايلور سويفت، قد تصدرت يوم السبت قوائم الترند العربية والعالمية، بعدما كشفت عن ألبومها المقبل، والذي هو إعادة تسجيل لألبوم قديم، مع اضافات نكهتها الشخصية.