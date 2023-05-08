انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. الدهن في العتاقي فيفي عبده وصله رقص جريئه بالاسود مع فنان مشهور.. وما فعله بها كان صدمه الجميع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مقطع فيديو جريء جدا للفنانه فيفي عبده من حفل زفاف ابنه رجل اعمال خديجه ياسين منصور والذي اثار جدلا كبير جدا بسبب ما فعلته الفنانه فيفي عبده مع الفنان عمرو دياب اثناء حفل الزفاف وما هو اثار ضجه كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث ظهرت الفنانه فيفي عبده في مقطع فيديو من حفل زفاف ابنه يوسف منصور رجل الاعمال الشهير جدا ياسين منصور حيث بدات فيفي عبده وصله رقص اثاره جدل كبير حوله مع الفنان عمرو دياب حيث كانت ترتدي فيه فيفي عبده قميص اسود وبدات ترقص بطريقه في غايه الروعه والجمال مع الفنان عمرو دياب وليست المشكله في الرقص وانما كان في مشكله في القبله التي اعطاها الفنان عمرو دياب للفنانه فيفي عبده.

وسهر الفيديو الذي انتشر بصوره كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي ضجه كبيره جدا لما قام به الفنان عمرو دياب للفنانه فيفي عبده في حفله الزواج ابنه ياسين منصور.