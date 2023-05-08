انت الان تتابع خبر فيديو يفضح علاقة الحب بين شاكيرا وتوم كروز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت الصحف العالمية حول إمكانية وجود علاقة حب تجمع بين الفنانة الكولومبية شاكيرا، والممثل توم كروز، بعدما وثقت الكاميرات تواجدهما معا في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في ميامي، برفقة نجلاها.

وفي الأثناء، ظهرت شاكيرا وهي تستمتع بالحديث مع توم كروز، قبل دخول نجلها الذي بدأ يقفز بسعادة، فيما أمسكت رأسه بمحبة وحنان.

وفور انتشار الصور والفيدوهات للثنائي، بدأ المعجبون والمتابعون بالحديث حول هذا الأمر، وتمنوا ان تكون العلاقة بينهما حقيقية، وخاصة بعد انتقال النجمة إلى ميامي عقب المعاناة التي عاشتها مؤخرا بسبب خيانة شريكها اللاعب الاسباني المعتزل جيرارد بيكيه، وانفصالها عنه.

الجدير بالذكر، ان أزمة شاكيرا مع بيكيه، قد تصدرت عناوين الصحف العالمية وحديث مواقع التواصل، وخاصة بعد الكشف عن هوية الفتاة التي يواعدها اللاعب المعتزل والتي خان شاكيرا معها، بعد علاقة دامت لسنوات طويلة وأثمرت عن انجاب الأولاد.

ومن ناحية ثانية، شهد سباق الفورملا 1، حضور عدد كبير من المشاهير، منهم مغني الراب ويليام، وأساطير التنس سيرينا وفينوس ويليامز، وروجر فيدرر، والممثل فين ديزل، وغيرهم الكثير.