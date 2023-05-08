انت الان تتابع خبر ديانا كرزون تخفي سرا صادما ومقطع فيديو يكشف المستور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم تكتمها عن الأمر لفترة طويلة، كشفت الفنانة الأردنية ديانا كرزون عن حملها الثاني، في آخر ظهور لها عبر حسابها على مواقع التواصل.

وأحيت كرزون حفل زفاف خاص، وظهرت ببطن منتفخ، وكأنها في أشهر حملها الأخيرة، حيث ارتدت فستاناً للحمل، مع أكمام طويلة، ومزيّن بالريش عند الأطراف، ورفعت شعرها، بإطلالة أنيقة، وتزينت بمكياج ناعم زاد من سحر إطلالتها.

وانهالت تعليقات الجمهور على صورة ديانا، وتغزلوا بجمالها وسحرها، من بينهم شقيقتها زين كرزون التي كتبت بتعليقها: "الله يحميكي ويقوّمك بالسلامة يارب"، وأمطرها المتابعون بالتبريكات وتمنوا لها الصحة والسلامة.

وكانت قد نشرت ديانا، عبر الانستغرام، مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تغني بالحركة البطيئة، خلال حفل الزفاف الذي أحيته مؤخرا، ومن حينها لفتت أنظار الجمهور حول حملها.

الجدير بالذكر، ان ديانا كرزون تحرص على ابعاد حياتها الخاصة عن الإعلام ومواقع التواصل، وتنشر فقط بعض الصور والفيديوهات من بعض المناسبات برفقة زوجها او عائلتها، كما تخفي وجه ابنتها "سلمى" التي انجبتها في العام 2021، من زوجها الإعلامي معاذ العمري.