انت الان تتابع خبر كأنه مشهد حقيقي.. خلعت البتاع بدون خجل المشاهد التي أثارت جدلا في فيلم أصحاب ولا عز بطولة مني ذكي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستضيف برنامج “sold out” عددًا من نجوم الغناء والتمثيل خلال حلقاته الفترة المقبلة، حيث يستهدف البرنامج لقاءات وعروض فنية وغنائية مختلفة مع النجوم، وكشف البرنامج عن النجوم الذين سيتم استضافتهم فى شهر مايو، حيث جاءت النجمة منى زكي في البداية، ويليها الفنانين مدحت صالح وأمير عيد.

لقاء منى زكي

منصة WATCH IT الرقمية، الأربعاء الماضي، عرض برنامجها الجديد “Sold Out”، التجربة الترفيهية الأضخم في الإعلام العربي مؤخرًا، والتي تستهدف كل الفئات العمرية، حيث تعد تجربة فنية متكاملة قائمة على الاهتمام بالفنون وصناعة المحتوى وخلق تجربة للجمهور لحضور عروض فنية بجودة عالية على مسارح مصر في القاهرة وخارجها.

وأعلنت النجمة منى زكي عن خوضها لقاء جماهيريًا مع الإعلامى محمود سعد على أحد مسارح الشيخ زايد يوم الخميس الموافق 25 مايو الجارى وذلك من خلال برنامج sold out، حيث كتبت على حسابها بموقع إنستجرام: “لأول مرة هبقى معاكم في live interview من خلال sold out في حوار مع صديقي الإعلامي الكبير محمود سعد يوم 25 مايو الساعة 8 مساءً”.

منى زكى تستقبل في اللقاء بشكل مباشر أسئلة الجمهور، وسيكون للجمهور فرصة مقابلة منى زكي ومناقشتها في لقاء تفاعلي حي لأول مرة، تتحدث خلاله منى زكي عن كواليس مسلسل تحت الوصاية، وتجيب على أسئلة الجمهور التي تخص حياتها الفنية وبعض الأسرار الخاصة بها وبأسرتها