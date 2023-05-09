انت الان تتابع خبر اتفرج .. محامية زوجة حسن شاكوش تكشف عن مكالمات صوتية مش ولابد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هايدي الفضالي، محامية زوجة حسن شاكوش تفاصيل جديدة حول أسباب انفصالها في الأيام القليلة الماضية، وذلك عبر تصريحات لها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”.وأوضحت الفضالي أن ريم حسن زوجة حسن شاكوش تم إرسال لها رسائل صوتية عبر هاتفها الشخصي، والتي حملت تهديداً صريحاً لها من قبل مطرب المهرجانات وشقيقه، بالإضافة إلي أنها تحتوي على ادعاءات ليست صحيحة لها بشأن 500 ألف جنيه خلسة من منزل الزوجية، قبل أن يتم طردها.

وأوضحت المحامية أن مطرب المهرجانات يرفض حتي الطلاق ولذلك قد تلجأ ريم إلي إقامة دعوي طلاق ضده بداعي الضرر لما حدث لها