انت الان تتابع خبر آخر تطورات خلاف حسن شاكوش وزوجته.. محامية ريم تفجر مفاجأة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هايدي الفضالي محامية ريم طارق زوجة حسن شاكوش بالكشف عن كواليس وتفاصيل الخلاف بين موكلتها ومغني المهرجانات حسن شاكوش، وهي من الأشياء المتصدرة التريند في الوقت الحالي وتشغل بال كل رواد السوشيال ميديا.

آخر تطورات خلاف حسن شاكوش وزوجته

وتحدث هايدي الفضالي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن”، ، يبث على قناة الحدث اليوم الفضائية، وقالت “مشاجرة زوجية حدثت بين موكلتي وزوجها حسن شاكوش، وخرجت من منزلها بدون أي شيء من متعلقاتها الخاصة مؤخر الصداق الخاص بموكلتي لم يتم كتابته في قسيمة الزواج وتم كتابته في إيصال امانة لكن هذا الإيصال إتاخذ من موكلتي بدون إرادتها وهذا الأمر تبديد”.