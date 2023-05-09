”ميار الببلاوي” تبكي وتكشف تفاصيل جديدة عن قضية وفاء مكي الشهيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 مايو 2023 09:29 صباحاً - حلت الفنانة ميار الببلاوي ضيفة على برنامج “صبايا الشمس” تقديم الإعلامية ريهام سعيد والذي يعرض على قناة “الشمس”.

وتطرقت ميار في حديثها لتفاصيل خاصة بمن قابلتهم من النجوم والنجمات وعلاقتهم بها خلال ظهورها بالوسط الفني.

وعما تعرفه عن القضية الشهيرة التي اتُهمت فيها الفنانة وفاء مكي، بتعذيب خادمتها، قالت “أيام ما كنا بنصور أنا ووفاء مسلسل اسمه (سور مجري العيون) أنا شفت وفاء بتتخانق مع مدير الإنتاج بتبهدله عشان عمل إيه عشان جبلها الأكل بتاعها قبل أكل المساعدة بتاعتها وقالت له أنت فاكر إيه كلنا ولاد تسعة وكانت نجمة ساعتها”.

واستكملت “وقعدت أفكر هل اللي بتتخانق دي عشان مساعدتها ممكن تبهدلها وتحرقها، والبنات كانوا مافيهمش حاجة بدليل أن الست لفت وكانت بتدور تشتغل عندي وعند غيري والبنت بس كان محلوق لها شعرها وعرفت انه حاجة اسمه (قراع إنجليزي) ورفضت استقبالها”.