كأنه مشهد حقيقي.. المشاهد الممنوعه من فيلم رساله الي الوالي بطولة ملكة الاغر اء يسرا مع عادل امام والمخرج يأمر بمواصلة التصوير رغم تعب الفنانه

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رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة يسرا صورة تجمعها بالمستشار تركي آل شيخ، والفنانة شيرين عبدالوهاب، من حفل الموسيقار محمد الموجي، الذي حمل عنوان ليلة «روائع الموجي».

وعلقت يسرا، على الصورة التي شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» قائلة: «خالص التقدير والمحبة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، دائما داعم ومحب لفناني مصر ومقدر للفن الأصيل والجميل، كان ليا كل الشرف إني أكون مدعوة في حفل رائع جمع بين عشاق العظيم محمد الموجي».

كما أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها بعودة شيرين عبدالوهاب قائلة: «وعودة جميلة ودائما قوية ومنورة للفنانة شيرين عبدالوهاب»

واختتمت حديثها قائلة: «دائما ناجح ومساند وصاحب فكر منفرد يا أبوناصر».

حفل روائع الموجي بالسعودية

وأقيم حفل «روائع الموجي» مساء الخميس 4 مايو في الرياض بمشاركة عدد كبير من نجوم مصرو الوطن العربي.

وأحيا حفل الموسيقار محمد الموجي مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم، أنغام، ماجد المهندس، صابر الرباعي، وائل جسار، شيرين عبدالوهاب، زينة عماد، مي فاروق، عبادي الجوهر.