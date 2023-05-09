انت الان تتابع خبر اقوى مشهد في فيلم أصحاب ولا عز.. خلعت البتاع أمام الكاميرا بدون خجل أقوي مشهد في السينما المصريه للفنانه مني زكي من كواليس فيلم المتعه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت منصه اليوتيوب فيديو محذوف وممنوع من العرض للفنانه منى زكي من كواليس فيلم المتعه الذي اثار ضجه كبيره داخل الوسط الفني بعد نزوله بساعات وتعتبر منصه اليوتيوب هي المنصه الوحيده في العالم التي تقوم باعاده نشر الافلام والمشاهد المحذوفه ثم تقوم باعاده هذه المشاهد مره اخرى على منصه اليوتيوب شاهد المشهد

مشهد من العرض الفنانه منى زكي من كواليس فيلم المتعه

تعتبر الفنانه منى زكي من اهم الممثلات التي اثارت الجدل داخل الوطن العربي في عده مشاكل وقام منصه اليوتيوب بنشر فيديو لها

من كواليس احد الافلام وهو فيلم المتعه الذي تم نشره مؤخرا في الاعوام السابقه واحتوى على مشهد غير موفق للفنانه داخل الفيلم