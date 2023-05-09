انت الان تتابع خبر بالبيكيني ابو فتلة كما ولدتتها أمها… عروسة بالبيكيني تغعل المستحيل في حفل زفافها وتخلع فستان الزفاف وترقص بالبيكيني مع عريسها.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق مقطع فيديو متداول، قيام عروس تونسية بالرقص في حفل زفافها، مرتدية البيكيني فقط، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي

وأظهر الفيديو العروس وهي تلعب “أكروبات”، ويبدو أنها كانت فقرة ضمن حفل الزفاف، وفور انتهاء العروس من تلك الفقرة، وضعت قطعة القماش التي كانت تربطها على وسطها على رقبة العريس، لتظهر في النهاية مرتدية البيكيني فقط.

وأعرب كثير من المتابعين عن دهشتهم بعد ظهور العروس بهذا الشكل، وقال أحد الأشخاص: “كان فيكم خير وشرف ماذا حدث”، بينما كتبت أخرى: “نعزي انفسنا والأمة الإسلامية بفقد الحياء وتدني الأخلاق والقيم والمبادئ، عظم الله أجرنا”.

ودافع آخرون عن العروس، فكتبت إحدى السيدات: “ياخي الرجال اللي مستغربة مالكم كلكم تحبو بنات مثل هذه، الفرق أنه العريس هذا شخصيته واضحة و صريحة والبنية واضحة و صريحة وقابلين بعضهم و يحبو بعضهم مش متخبيين”.