شاهد .. برومو مسلسل اللعبة 4 وأكرم حسني مفاجأة الحلقات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 مايو 2023 11:31 صباحاً - طرحت الشركة المنتجة للجزء الرابع من مسلسل اللعبة برومو العمل تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة على منصة شاهد vip.

ومن المقرر عرض مسلسل اللعبة في جزئه الرابع يوم 18 مايو المقبل علي منصة شاهد vip ، بواقع عدد من الحلقات أسبوعيا .

مسلسل اللعبة 3 كان قد عرض علي قناة mbc ، خلال شهر رمضان الماضي، بعد طرحه بعدة شهور علي منصة شاهد vip .

وظهر فى برومو العمل عدد من ضيوف الشرف ، المقرر أن يظهروا ضمن أحداث الجزء الرابع من مسلسل اللعبة أبرزهم الفنان أكرم حسني .

واكتفي صناع العمل بأبطال الأجزاء الماضية دون الاستعانة باي شخصيات رئيسية جديدة مثلما حدث فى الأجزاء السابقة ، حيث قاموا بالاستعانة بالفنانة رانيا يوسف فى الجزء الثاني من المسلسل ، وقد انتهي دورها فى هذا الجزء فقط.