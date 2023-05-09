انت الان تتابع خبر اجدع من سما المصري.. عروسة مصرية شقراء فائقة الجمال تفعل المستحيل بوصلة رقص قوية هزة يمين وهزة شمال ولعت الفرح وجعلت الجميع في ذهول.. والجمهور غلبتي عبير صبري وصافيناز!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نحن معكم في خبر جديد عن عروسة ولعت ولعت الفرح بما فعلته وجعلت الجميع في ذهول مما حدث في حفل زفافها واثارت العروس الكثير بسبب أدائها الغير متوقع في الرقص.

علّقت الفنانة المصرية والراقصة الاستعراضية سما المصري، على ردود أفعال المصريين الساخرة عقب سماعهم نبأ مرضها، والتي كانت عبارة عن تذكر “سما” لله في وقت المرض، ونسيانها له وقت الشفاء.

وقالت “المصري” في منشور لها عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”: “الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا، بالنسبة للناس اللي بتقولي هو اللي زيك فاكر ربنا؟، أحب أقولهم أولًا محدش عارف إيه العلاقة بين أي بني آدم وبين ربه، ثانيًا لو أنا مش فاكرة ربنا فهو فاكرني، وفاكر كل عباده، ومش عيب لما نمرض نفتكر ربنا أكتر من أي وقت”.

واستعانت سما بقول الله تعالى “وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانِ”، قائلة: “سيبوا علاقتي بربنا ليّا لوحدي أنا اللي هتحاسب لو بعمل حاجة غلط مش إنتم، والمرض بتتعرض له المحجبة والشيخة وأي حد، مش أنا بس”

وأردفت: “الناس فرحانة وعمالة تقولي تستاهلي، عيب عليكم افتكروا إن ربنا لو أحب عبده ابتلاه وأنا ربنا بيحبني، حتى لو بعمل الغلط، وهو اللي قادر يهديني مش كلامكم، وتجريحكم فيّا حتى في مرضي”.

واختتمت: “تخلّقوا بأخلاق الرسول، وبلاش شماتة عشان شماتتكم دي بتاخدوا بيها ذنوب من عندي وتبقى ذنوبكم أنتم، وأنا اللي باخد حسناتكم، واتقوا الله المرض مفهوش شماتة، ولا له كبير وداين تدان، ربنا يهديكم ويسامحكم ع الشماتة فيّا”.

وكانت الفنانة المصرية سما المصري تعرضت لوعكة صحية، دخلت على إثرها المستشفى، بسبب الوجبات السريعة والأكل خارج المنزل.