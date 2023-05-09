انت الان تتابع خبر نميمة الفن: الدلوعة ملكة جمال لبنان سما المصري خطفت جمهور انجي خوري في وصلة رقص جديده بدون ملابس داخليه في اوضة النوم.. كسحت عبير صبري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احنا معاكم متابعينا الكرام في خبر جديد عن الفنان المصريه الاستعراضيه سما المصري التي كثيرا ما تثير اليد بسبب اطلالتها القويه للغايه والغريبه وتعد سما المصري من اكثر الفنانات اثاره للجدل في السنوات الماضيه

شكرا لقرائتكم خبر عن سما المصري وهي تقوم بوصلة رقص في غرفة النوم ما شبهه الكثيرون بمشهورة سناب شات في السعوديه موديل آش.

الفنانه المصريه الاستعراضيه سما المصري تثير الجدل من جديد، وتنشر الكثير من حياته على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا علي موقع انستغرام ويوتيوب.

وفي اخر ظهور لها قامت بنشر مقطع فيديو لها وهي ترقص في غرفه النوم الخاصه بها، على انغام اغنيه شرقيه وفتحت خاصيه البث المباشر اثناء رقصها وانهالت عليها التعليقات.

على سما المصري كثيرا مع هذه التعليقات وبدات بالرد عليها رغم انها كانت في تعليقات تسيئ لها بسبب ما تفعله.

وطلبها منها احد المتابعين بعمل حركات معينه اثناء رقصها وفي الاخير ردت سما المصري لم ترفض طلبه وفعلت ما طلب منها وقالت اللي عايز مني اي حاجه يطلبها انت جمهور الغالي لكن الحاجة الغلط مقدرش اعملها.