عدت سنا المصري.. مشهورة سناب شات السعودية رهف القنون تداعب صديقها بـ وصلة رقص جريئة ومتابع: غلبتي ديمي روز وماريا الرعيدي

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رياض - احمد صلاح - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربيه والمملكه العربيه السعوديه خاصه فيديو لمشهوره سناب شات السعوديه رهف القنون تداعب صديق لها مما جعل المتابعون يطلقون عليها لقب سما المصري الجديده وفيفي عبده.

ودائما ما تثير رهف القنون الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا أظهرت بعض المناطق الحساسه لها.

وروجت لموقع كما ظهرت وهي تقبل فتاه صديقتها مما جعل الجميع يطلق عنها انها مثليه.

وايضا ظهرت بمظهر شبه بعض بهذا المظهر مثل مظهر الفنانه الامريكيه كيم كاردشيان، وانا كمان راح في القانون من اثاره الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.