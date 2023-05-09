انت الان تتابع خبر الجديد شديد..تسريب مقطع فيديو آيتن عامر وهي ترقص في غرفة نومها بالاحمر المكشوف..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثار مقطع فيديو غضب كبير من المتابعين والجمهور الكبير للنجم والفنان ايتن عامر حيث تداول مواقع الروابط التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لايتن عامر بصحبه الفنان الكبير سعد الصغير في وصله رقص في غايه الروعه والجمال الامر الذي احدث ضد كبيره جدا على موقع التواصل الاجتماعي في الاونه الاخيره بسبب ما فعلته الفنانه ايتن عامر مع الفنان سعد.

كان الفيديو خلال حفل زفاف في أحد الفنادق في مصر ، وتم إحياء الحفل من قبل الفنان سعد الصغير وتواجدت الفنانة آيتن عامر هناك لترقص على أنغام أغانيها ، وهذا الفيديو قديم ، يعود تاريخه إلى الوراء. إلى 2014 م.

أثار هذا الفيديو استياء ودهشة جمهور آيتن عامر وسعد الصغير ، مع العلم أن هناك فيديو آخر يطلب فيه الفنان سعد الصغير يد الفنانة “هدى” مزحة خلال “ولصا”. برنامج هنغني الذي يعرض على قناة النهار ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الغناء الشعبيين.