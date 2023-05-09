انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. بجرائتها المعهودة سلاف فواخرجي تجيب وتحرق قلب زوجها بهذا التصريح الخطير..كام نفسي اتجوز وما فعله معها كان صدمة للجميع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاجأ الجمهور بظهور الفنانة السورية سلاف فواخرجي بعد غياب طويل حيث تداول متابعوها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام دائما نعمه تظهر النجم السوريه على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا بملابس في غايه الروعه والجمال والاناقه وبعد غياب لفتره طويله جدا عاده الفنانه السوريه الى مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا.

اثاره الجدل الكبير جدا في احد البرامج التلفزيونيه والتي جاءت بتصريحات في غايه الجراء والروعه منها والتي يحدث الجده كبيره جدا على موقع التواصل الاجتماعي حيث قالت الفنانه السوريه. فواخرجي في اللقاء الذي جاء بعد أيام من طلاقها ، أن هناك فنانة أحبتها قبل زواجها من وائل رمضان ، الفنان رشدي أباظة ، كما تحدثت عن زوجها قائلة: “في عام 1991 جاء والدي. وهدده بأنه إذا وافق بابا على زواجنا ، فسوف يدمر العالم. في ذلك الوقت ، كانت قصة حب جميلة.