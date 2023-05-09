انت الان تتابع خبر بالصور .. محمد هنيدي وحمادة هلال يسخران من حسن شاكوش والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر اسم المغني المصري حسن شاكوش قائمة الاكثر تداولا على محرك البحث جوجل بسبب خلافاته مع زوجته .

ونشرت ريم طارق، زوجة حسن شاكوش، جزءًا من الدردشة بينهما عبر تطبيق "واتس وات"، على خاصية الـ"ستوري" عبر حسابها الرسمي على "انستقرام"، لتُحقق تلك الدردشة تفاعلاً غير متوقع.

وجاءت بالدردشة العديد من الأخطاء اللغوية من قبل حسن شاكوش وزوجته ريم، بشكلٍ يصعب فهمه، وهو الأمر الذي لاحظه قطاع كبير من الجمهور وكذلك الفنانين، ليتحول الموضوع إلى محل سخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، في شكلٍ أقرب إلى "التريند".

وحققت جملة "عبسطك ازاى وانتى مش بستانى"، تداولاً كبيرًا خلال الساعات الماضية، حيث إنّ المقصود منها: "هبسطك إزاي وأنتي مش باسطاني".

فيما استعان محمد هنيدي بشخصيته الشهيرة التي قدّمها في السينما والتلفزيون، وهي "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، حيث قال: "رمضان مبروك أبو العلمين لو كان شاف الشات كان جات له جلطة"، فيما نشر خالد الصاوي صورة من فيلم "الفرح" وعلق عليها قائلًا: "إيه يا دنيا عبسطك إزاى وأنتى مش بستاني"، فيما كتب حمادة هلال: "يا رب تناموا مبسوتين.. تسبحوا علي خير .. أصل عبستكوا إزاي وأنتوا مش بستني"، والأمر ذاته مع فتحي عبد الوهاب وخالد سرحان وآخرين.

وكانت ريم طارق، تقدمت منذ أيام ببلاغ ضد زوجها حسن شاكوش، بسبب تضررها منه، حيث زعمت بأنه طردها من منزل الزوجية والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق، فيما حرر محضر ضدها هو الآخر، متهماً إياها بترك منزل الزوجية وسرقة إيصال بقيمة نصف مليون جنيهًا