انت الان تتابع خبر اجدع من شمس الكويتية: القشطة مشهورة سناب شات سما المصري في اوضة النوم وهي عاريية مثلما ولدتها أمها.. ومتابع سيبتي ايه لرانيا يوسف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شكرا لكم لمتابعتكم خبر عن الراقصه الاستعراضيه المثيره للجدل سما المصري التي تظهر من حين لآخر على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتبر الفنانه المصريه سما المصري من اشهر الفنانات في مصر والوطن العربي، مقدمه العديد من الادوار الفنيه في السينما المصريه.

اضافه الى كثير من البرامج التي قدمتها وتعتبر من الفنانات التي تقدم جسدها من اجل الشهره ولكن الان لم تظهر في اي من الاعمال الدراميه وذلك ربما بسبب ما تنشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

اوعي تعتبر سابقى مصري سما المصري تريد جذب الانظار اليها باي طريقه بعد ان تركها المنتجين اتجهت الى الاغراء على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وايضا على قناتها على يوتيوب.

ونشره العديد من الفيديوهات والصور الخاصه لها جدا التي نالت الكثير من التعليقات السلبيه تجاهها، ولكن هذه المره قامت بتصوير نفسها من غرفه النوم وهي في وضع ساضح اما دفع الكثير من خط تواصل الاجتماعي بنشر الفيديو بكثرة، وشبهها كثير من المتابعين بالفنانه المصريه رانيا يوسف.