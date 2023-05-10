انت الان تتابع خبر الجديد شديد..إصابة الفنانة منى زكي بكسر في يدها بسبب ما فعله معها فنان مشهور..ومتابع حرام عليك!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما تتعرض الفنانه الجميله منى زكي الى مواقف محرجه واحداز كبيره جدا حيث تعرضت في الايام الاخيره الماضيه الى اصابه بكسر حيث ظهرت من خلال بعض الصور على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي وهي تقوم بجبر يديها وظهرت خلال مواقع على مواقع التواصل الاجتماعي للسلام عن صفاتها الخاصه لعلاج اصابه العظام التي اجتاحت الفنانه منى زكي.

ونشر فنان المكياج عبدالله الرفاعي صورا للفنانة منى زكي على “انستجرام”: “سلامتك منى زكي”.

وكانت الفنانة منى زكي ، قد أصدرت اسمها تريند ، محرك البحث “جوجل” ، خلال الساعات والأيام الماضية ، بعد تحديد عرض 3 أفلام لها في دور السينما خلال موسم عيد الأضحى المقبل.