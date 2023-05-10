انت الان تتابع خبر الجديد شديد..عايزاه راجل هدى الإتربي تكشف مواصفات شريكا حياتها..والاخير صادم للجميع!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة هدى الإتربي عن سمات طفل أحلامها واكتفت باستخدام بعض الكلمات البسيطة. كما كشفت عن بعض المواقف الكوميدية التي مرت بها خلال أعمالها الفنية التي عرضت في الفترة السابقة.

وقالت هدى في تصريحاتها عن صفات عن الرجل التي تريد الزواج منه وقتي أحلامها أريده أن يكون رجل يتحمل المسؤولية ويحبني اكتفت هدى بهذه الكلمات لوصف الشخص الذي تأمل في الارتباط به.

وقالت هدى الترابي إنها تتلقى العديد من الرسائل المضحكة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، من بينها شخص كتب لها: “أخيرًا التقيت بتيفور عيد” ، وكتب لها آخر: “أنت جورجينا الغلابة”

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