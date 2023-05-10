انت الان تتابع خبر قصة كيرلا .. فيلم هندي محظور في ولايات ومسموح في أخرى والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتقد مختصون في عالم السينما الفيلم الهندي ( قصة كيرلا) والذي تدور أحداثه حول شابات يجندهن تنظيم داعش الارهابي.

وقال النقاد إن الفيلم يثير مشاعر سلبية تجاه الأقلية المسلمة في البلاد نظرا لأنه يعكس صورة مشوهة عن الإسلام.

ومنعت مامتا بانيرجي رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية عرض الفيلم في الولاية "لتجنب أي حادثة كراهية أو عنف"، واصفة إياه بأنه "قصة مشوهة"

وتدور أحداث فيلم "قصة كيرلا" في ولاية كيرلا الهندية الجنوبية ويتناول حياة 3 نساء يتبنين الفكر المتشدد ويُرسلن إلى معسكرات تنظيم داعش.

وأظهرت أرقام جمعها ونشرها المحلل تاران أدارش على تويتر أن الفيلم الذي يقوم ببطولته ممثلون غير معروفين نسبيا حقق أكثر من 450 مليون روبية (5.50 مليون دولار) في مبيعات التذاكر منذ طرحه في دور العرض يوم الجمعة وهو أمر نادر في عالم السينما الهندية.