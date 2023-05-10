المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل وزير الصحة البرتغالي والوفد المرافق له

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 مايو 2023 10:26 صباحاً - في إطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، استقبل المتحف، الدكتور مانويل بيزاروا وزير الصحة البرتغالى، وعدداً من المسؤولين الحكوميين في القطاع الصحي، وممثلين عن القطاع الخاص وشركات الأدوية بالبرتغال، وذلك على هامش زيارتهم الحالية لمصر.

وكان في استقبالهم الأستاذة فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي للإدارة والتشغيل لهيئة المتحف ، حيث رحبت بهم وقدمت لهم شرحا تفصيليا عن المتحف وما يتميز به من مقتنيات أثرية فريدة، إلى جانب عبقرية الموقع والأهمية التاريخية للمنطقة المحيطة به على مر العصور المختلفة.

وقد اصطحبت الدكتورة ماريان عادل أمينة المتحف ، السيد الوزير والوفد المرافق له، في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة تضمنت قاعة العرض المركزية وقاعة النسيج المصري وقاعة المومياوات الملكية، حيث قدمت لهم شرح عن المقتنيات الأثرية الفريدة للمتحف.

وأعرب السيد الوزير عن سعادته بهذه الزيارة، وتقديره لهذا العمل العظيم والذي يعبر عن عظمة الحضارة المصرية، وما يضمه هذا المتحف من مجموعة فريدة تحكي تنوع الحضارة المصرية على مر العصور، الى جانب مجموعة فريدة من المومياوات الملكية والتي شاهد العالم أجمع عملية نقلها في موكب مهيب لتستقر في هذا الصرح العظيم، وفي ختام الزيارة حرص الوزير البرتغالى على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف مدونا فيها امتنانه الكبير لحسن الاستقبال داخل المتحف وانبهاره بالحضارة المصرية العريقة.

وفي نهاية الزيارة، اهدت الأستاذة فيروز فكري، للسيد وزير الصحة البرتغالي والوفد المرافق، هدية تذكارية مقدمة من المتحف.