انت الان تتابع خبر ممثلة مصرية تعلن إصابتها بمرض نادر .. تفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت ممثلة مصرية عن إصابتها بمرض نادر لا يُصاب به إلا شخص بين ألف شخص.

وفي التفاصيل أعلنت الممثلة المصرية منة داغر أنها مولودة بإصابة تدعى بـErb's palsy أو إصابة الضفيرة العضدية في ذراعها الأيسر.

أوضحت الفنانة الشابة: "هي إصابة نادرة تحدث في حوالي 1 إلى 2 من كل 1000 طفل، وتقع حينما تُشد رقبة الرضيع إلى جانب واحد أثناء الولادة، مما ينتهي بتلف حزمة الأعصاب (Brachial Plexus)، المسؤولة عن إرسال الإشارات من الحبل الشوكي في الكتف والذراع واليد".تابعت: "الضرر يختلف في كل حالة، ومن ثم نجد مجموعة كاملة من الأعراض المختلفة من شخص لآخر، بما ينتج عنه شلل جزئي أو كامل في الذراع المصابة، والتواء في الكوع، وضعف شديد في الرسغ وحركة محدودة، كما أن طول الذراع المصابة أقصر من الذراع العادية".

ونوهت منة داغر أن إصابتها بهذا المرض دائمة، رغم أن الإصابات الطفيفة منها يمكن تعافي الأطفال منها خلال أشهر.

أكدت الفنانة الشابة أن هذه الإصابة كان لها تأثير على حياتها السنوات الماضية، منها الشعور بعدم الأمان لرغبتها في إخفاء آثار إصابتها، قبل أن تتقبل الوضع وتعلن على الملأ ما تعاني منه