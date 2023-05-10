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فنانة شهيرة تتزوج بشكل سري ومفاجئ .. والحضور 4 ضيوف فقط

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رياض - احمد صلاح - أقدمت المغنية الاسترالية سيا على خطوة صدمت جمهورها حول العالم حييث أقامت حفل زفافها مفاجئ وبمنتهى السرية .

وتزوجت المغنية سيا من صديقها دان برنارد على ضوء الشموع في بورتوفينو، إيطاليا، في عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

وبحسب الصحيفة فإن لم يحضر حفل الزفاف سوى 4 ضيوف فقط،، وحضروا لحظة وعود الزوجين لبعضهما البعض تحت شرفة حديقة مزينة بالورود، فأبقت سيا علاقتهما الرومانسية طي الكتمان، بصرف النظر عن مشاركة صورة لهما فقط في أكتوبر الماضي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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