انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة تتزوج بشكل سري ومفاجئ .. والحضور 4 ضيوف فقط والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أقدمت المغنية الاسترالية سيا على خطوة صدمت جمهورها حول العالم حييث أقامت حفل زفافها مفاجئ وبمنتهى السرية .

وتزوجت المغنية سيا من صديقها دان برنارد على ضوء الشموع في بورتوفينو، إيطاليا، في عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

وبحسب الصحيفة فإن لم يحضر حفل الزفاف سوى 4 ضيوف فقط،، وحضروا لحظة وعود الزوجين لبعضهما البعض تحت شرفة حديقة مزينة بالورود، فأبقت سيا علاقتهما الرومانسية طي الكتمان، بصرف النظر عن مشاركة صورة لهما فقط في أكتوبر الماضي.