حرب التصريحات تستمر بين ميار ووفاء مكي: "اخرسي تأكدت انك مذنبة"!

الرياض - محمد الاطلسي - لم تكد تمضي ساعات على اعتراف الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي خلال لقائها مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج "صبايا الشمس" ببراءة الفنانة وفاء مكي من تهمة تعذيب خادمتيها حتى فاجأت جمهورها ومتابعيها بتراجعها عن تصريحاتها، حيث أكدت أن وفاء مكي (كاذبة) وأنها من عذبت الخادمتين، متعجبة من دفاع الأخيرة عن نفسها حول براءتها.

وكتبت الببلاوي منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيه: "اللهم لك الحمد ربنا ظهر الحقيقة من اتفرج عيان، وكده أنا كنت بأنب ضميري على الفاضي، سؤال إيه اللى بتعمليه ده يا وفاء، أنا قلت إن في موقف حصل لكن كده أتحسمت كفاية بقى، ملقتيش حد تدوسى عليه غيري وتمثلي البراءة، أو علشان أنا مش بتاجر بالموضوع ورافضة أتهم بأني بجري ورا تريند، وأفضل ألف معاكم على القنوات والمواقع بالشكل المستفز دا".

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وتابعت: "أنا قلت شكوكي وموقف حصل، الحمد لله إنه كان ولا هيقدم ولا يأخر سؤال فين دليل براءتك دا؟، أنا قلت للناس إنه حصل كذا فقط، واللي حصل دا ملوش أي قيمة خالص بعد شهادة الشاهد دا، وبعد ماقريت التحقيقات والتقارير قد إيه أنا كنت هبلة".

واختتمت ميار الببلاوي منشورها قائلة: "في كل مكان تكذبي وأنتِ عارفة إنك مش مظلومة، وأنا الحمد لله أتأكدت إنك مذنبة، والحكم عين الحقيقة كده لما جولى مكنوش جايين من عندها، وكده المخدمتية كذابة، اتفرج العيان ده ريح قلبي، اخرسي بقى حسبى الله ونعم الوكيل فيكي، لا وليكي عين تكذبي وتقولي إنك بريئة، وقال كمان مش مسمحاني أخس".

ونشرت ميار بعدها مقطع فيديو من بث مباشر للإعلامية منى أبو شنب، تكشف فيه تفاصيل جديدة عن القضية وعلقت عليه بقولها: "شكراً يا منى جداً بجد قولتي اللي نفسي الناس تعرفه".

وكان هاشتاج "وفاء مكي" قد تصدر تريند مصر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تصريحات ميار الببلاوي الأخيرة والتي قالت إنها تحمل دليل براءتها في قضية تعذيبها خادمتين منذ 23 عامًا، حيث عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم الشديدة من تلك التصريحات.

وكانت وفاء مكي قد وجهت رسالة لميار الببلاوي خلال لقائها ببرنامج "الترابيزة" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر بقناة "هي" قالت فيها: "كنت بتنامي إزاي وبتاكلي وتشربي إزاي وأنتِ ظالماني يا ميار الببلاوي، ومعاكِ دليل براءتي وكتمتِ الشهادة".

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