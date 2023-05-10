انت الان تتابع خبر وفاة ممثل كويتي شهير .. والسبب يتصدر محركات البحث والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بخبر صدم الجمهور والمحبين، توفي الفنان الكويتي جاسم بن هندي، بشكل مفاجئ، بعد إصابته بمشاكل في ضغط الدم خلال الأيام الفائتة، والذي أثر على عضلة القلب، وعلى صحته بشكل عام، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبعد ان أعلنت عن وفاة والدها، علقت شروق ابنة الفنان الراحل، بكلمات أوجعت بها القلوب، عبر حسابها على تويتر، وقالت: "الله يرحمك يا قطعة من روحي وأغلى شي بحياتي.. الله يرحمك حبيبي فراقك كسرني".

وبدورهم، انهال نشطاء مواقع التواصل على خبر وفاة النجم الكويتي المفاجئ، من خلال وسم #جاسم_بن_هندي مؤكدين على انهم سيفتقدون ابتسامته النقية وقلبه الأبيض، وأدواره الجميلة في عالم التمثيل.

وتصدر اسم الراحل مواقع التواصل وبحث غوغل، وذلك لمعرفة سبب وفاة الفنان الشهير المفاجئة.

جاسم بن هندي، ممثل كويتي، بدأت مسيرته في عام 2007 من خلال مشاركته بمسلسل "من عنده الغطاية"، كما شارك في مسلسل "الداية" مع الفنانة حياة الفهد، كما اشتهر بالمداخلات والسهرات التلفزيونية والإفيهات التي يتم تداولها إلى الآن.

واشتهر جاسم بميوله الرياضي، فكان عضوا في إدارة النادي العربي، كما عُرف بأرائه السياسية التي يتناولها بطريقة كوميدية.