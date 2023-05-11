انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. بعد تسريب فيديو لها مع خالد يوسف رانيا التومي بطلة مسلسل سر باتع تخطف الأنظار بإطلالة جذابة من غرفة نومها..ومتابع كسحت صافيناز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جذبت الفنانة رانيا التومي أنظار متابعيها بإطلالة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات على إنستجرام.

وظهرت رنيا التومي بطلة مسلسل سر باتع للمخرج خالد يوسف و جذبت انظار متابعيها بملابس السباحة الزرقاء المفتوحة ، وتركت شعرها مرتخيًا بشكل يتناسب مع إطلالتها بينما كانت تقضي إجازتها الصيفية وتستمتع بأشعة الشمس في ظهورها الأخير.

وتتميز رانيا التومي برشقتها ، حيث تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة ، منها الفساتين المفتوحة والملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف جمالها ورشاقة.

تصدرت الفنانة والموديل التونسي رانيا التومي فهرس البحث على جوجل ، بظهورها في مسلسل “سارة البطاي” ، حيث يعد آخر اكتشاف لخالد يوسف الذي رشحه للمشاركة في المسلسل.