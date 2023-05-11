انت الان تتابع خبر فنان معتزل يرى الأنبياء والصحابة ويتعرض للتهديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف نجم ذا فويس كيدز المعتزل، خالد الفايد، تفاصيل تعرضه للتهديد من قبل المنتج الموسيقي هاني محروس، بسبب الشرط الجزائي الموجود في العقد الذي كان مبرم بينهما قبل أن يقرر اعتزال الفن.

تعرض خالد الفايد للتهديد

وأكد الفايد عبر منشور مطول عبر حسابه في فيسبوك، انه اضطر للسفر خارج مصر وترك عائلته وحياته حتى يبعد عن التهديدات التي يتعرض لها من قبل المنتج والأشخاص المقربين منه، وحتى يتفرغ لعبادة الله دون أن يؤذية أي أحد.

واستقر النجم المصري المعتزل، في إحدى الدول العربية، ولا يطمح لشيء سوى اداء الصلاة والتفرغ للعبادة، والبعد عن تهديدات محروس بسبب العقد الموقع بينهما.

رؤية النبي والصحابة في المنام

ومن ناحية ثانية، أكد خالد في تصريحات صحفية، أنه رأى حلما جميلا في منامه دفعه للشعور بالأمل والصبر، حيث رأى النبي وكان بجواره الصحابة أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، ورقة بن نوفل، وذلك في لحظة نزول الوحي على الرسول لأول مرة داخل بيته.

اعتزال نجم ذا فويس كيدز

يذكر أن خالد الفايد، قد اعلن اعتزاله الفن في وقت سابق من هذا العام، بعدما اشتهر خلال مشاركته في موسم ذا فويس كيدز لعام 2018، الا انه خرج من البرنامج قبل مرحلة المواجهة.