انت الان تتابع خبر عودة تامر حسني وبسمة بوسيل تشعل المواقع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعتبر الفنان المصري تامر حسني، والنجمة المغربية بسمة بوسيل من الثنائيات الشهيرة في الوسط الفني، وخاصة بعد علاقة الحب الكبيرة التي جمعتهما، والشائعات التي كانت تدور حولهما، وصولا إلى انفصالهما بعد اعلان الطلاق رسميا بينهما.

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

رغم اعلان الثنائي الانفصال رسميا عبر حساباتهما على مواقع التواصل، الا ان الجمهور لا زال يعتقد ان التراجع عن هذا القرار قد يكون قريبا، وخاصة انهما تجاوزا الكثير من الخلافات والمشاكل، وشائعات الخيانة، خلال فترة زواجهما الذي امتد لسنوات وأثمر عن 3 أبناء.

تامر حسني ورغبة العودة لبوسيل

تزايدت الشكوك حول عودة تامر حسني وبسمة بوسيل بعدما نشر الفنان المصري عبر خاصية الستوري على حسابه في إنستغرام، مجموعة من الصور له أرفقها بخلفيات من أغنيته "ارجعلي"، والتي يقول فيها "يا حبيبي مش هاقدر أعيش مع غيرك"، ما دفع المتابعين للاعتقاد أنه يوجه هذه الكلمات برسالة مبطنة إلى زوجته السابقة.

بسمة بوسيل تعلن الطلاق

يذكر ان مصممة الأزياء المغربية، قد أعلنت خلال الفترة الماضية، عبر خاصية الستوري في إنستغرام، عن طلاقها من زوجها تامر حسني بشكل رسمي، وأكدت انهما سيحافظان على الود والاحترام والصداقة بينهما رغم الانفصال، وختمت منشورها بالقول: "ربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير".

وبدوره أعاد تامر حسني نشر ما كتبته بسمة، وأكد واقعة الطلاق، مشيرا ان عِشرة 12 عاماً بينهما لن تمر او تُنسى، وسيبقى الصديق والأخ والسند لها.