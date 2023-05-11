وزير السياحة والآثار يشهد توقيع عقد تشغيل أول منشأة فندقية للفنون في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 مايو 2023 03:29 مساءً - شهدا، اليوم الخميس، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مراسم توقيع عقد تشغيل أول منشأة فندقية للفنون (Art Hotel) في مصر بمنطقة بيراميدز هايتس، وذلك بين مجموعة الداو للتنمية إحدى شركات سامي سعد القابضة ومجموعة فنادق حياة العالمية.

يأتي إقامة مثل هذه المنشأة في إطار التجهيزات اللازمة والاستعدادات الجارية لتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير تمهيداً لافتتاحه خلال الفترة القادمة.

وقد قام بالتوقيع المهندس باسل سامي سعد رئيس مجلس إدارة مجموعة الداو للتنمية، والسيد بيتر نورمان نائب الرئيس الأول للتطوير والتنمية الدولية بشركة حياة العالمية لدول أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بحضور عدد من القيادات بوزارة السياحة والآثار ومحافظة الجيزة والمجموعتين، والكُتاب، وممثلي وسائل الإعلام.

واستهل السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار كلمته التي ألقاها بالإعراب عن سعادته على هذه الدعوة الكريمة لحضور هذا التوقيع الذي شهده اليوم، مثمنًا على هذا المشروع وما تم إنجازه على أرض الواقع مما يساهم في زيادة الطاقة الفندقية في مصر، مقدماً التهنئة لمجموعة الداو للتنمية ومجموعة فنادق حياة العالمية على هذا التوقيع.

كما أكد على حرص الوزارة على تشجيع فرص الاستثمار الفندقي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لتلبية أهداف الوزارة بشأن تنمية حركة السياحة الوافدة وزيادة الطلب للوصول إلى المستهدفات الطموحة التي وضعتها الدولة للسائحين الوافدين من الأسواق العالمية المختلفة، مشيراَ إلى أن توقيع هذا العقد سيكون بداية نجاح لهذه النوعية الجديدة من المنشآت الفندقية وإضافة قوية للطاقة الفندقية الموجودة في غرب القاهرة.

وخلال كلمته، تحدث السيد الوزير عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25%- 30% سنوياً في صناعة السياحة في مصر، لافتا إلى أنه من أبرز محاورها تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وتكاتف الدولة مع المستثمرين وذلك لما لهم من دور مهم يقوم به القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، كما تتضمن المحاور إتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وكذلك العمل على تطوير وتحسين التجربة السياحية في مصر من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إلى السائحين.

وأوضح أن مصر كمقصد سياحي تستحق أن تحظى بنصيب أكبر من حركة السياحة العالمية، لافتا إلى أن قطاع السياحة في مصر يعد قطاعاً واعداً، وأن استراتيجيات القطاع الخاص والوزارة في ضوء دورها كرقيب ومُنظم ومُرخص لصناعة السياحة في مصر، تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر وهى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأضاف أن مصر تتميز بتنوع الأنماط والمنتجات السياحية والتي من أبرزها السياحة الثقافية، وسياحة المغامرة، وسياحة الاستجمام، وسياحة العائلات، والسياحة الثقافية والترفيهية معاً، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية، هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على خلق منتج سياحي جديد يناسب السائح الفرد.

كما أشار الوزير إلى نتائج بعض التقارير التي تضمنت مؤشرات ورؤية إيجابية فيما يتعلق بالمستقبل تجاه صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الماضية، ومنها التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن "المؤشر العام لباروميتر السياحة" والذي أكدت نتائجه على وجود نظرة تفاؤلية حول أداء قطاع السياحة والاقتصاد المصري.

ومن جانبه، صرح المهندس باسل سعد أن فندق حياة سنتريك كايرو ويست الذي سيتم افتتاحه أوائل عام 2024، يعتبر أول منشأة فندقية للفنون في مصر بطاقة استيعابية قدرها 283 غرفة فندقية توفر كافة الخدمات الفندقية، على مساحة تصل إلى 27 ألف متر مربع باستثمارات قدرها مليار جنية.

وأضاف أن توقيع هذا العقد هو استمرار للتعاون مع مجموعة فنادق حياة العالمية ليكون ثاني فندق في القاهرة تحت إدارة المجموعة.

وخلال كلمته، أعرب المهندس باسل سعد نيابة عن زملائه بمجموعة الداو للتنمية عن شكره وتقديره للقيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة لدعمها للاستثمار ولاسيما الاستثمار السياحي، كما توجه بالشكر للسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ووزارة السياحة والآثار لما يبذلونه من جهد والعمل في تناغم مستمر للتنسيق مع كافة الوزارات لكي يتم انجاز المشروعات السياحية المختلفة، كما توجه بالشكر للسادة الحضور على مشاركتهم اليوم في هذا الحدث.

ويقع فندق " حياة سنتريك كايرو ويست" بمنطقة بيراميدز هايتس بيزنس بارك، ويتميز بموقعه الاستراتيجي بغرب القاهرة على بعد دقائق من المتحف المصري الكبير، وأهرامات الجيزة، ومطار سفنكس الدولي.