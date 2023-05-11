انت الان تتابع خبر رهف القحطاني تكشف مفاتنها وتطالب بعودة هيئة الأمر بالمعروف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في كل ظهور لها، تثير مشهورة مواقع التواصل، السعودية رهف القحطاني الجدل سواء بحديثها أو بأطلالاتها الجريئة، أو بارائها حول الكثير من المواضيع الجدلية.

رهف القحطاني والمخدرات

خلال الساعات الماضية، تصدر اسم رهف موقع التويتر في السعودية، بعد ظهورها في مقطع فيديو تحدثت فيه عن ماضيها ومعاناتها بسبب عيشها بين مدمنين المخدرات.

وأكدت القحطاني، انها عاشت فترة صعبة من حياتها، ووصفت نفسها بـ"الضحية"، لأنها عاشت بين مدمنين، وشهدت على اعتدائهم على الصغار والكبار، مشيرة إلى أن "الشبو"، تجعل متعاطيها يرتكب الجرائم بحق عائلته دون أن يدرك فعلته.

وقدمت هند نصيحتها لكل مبتلى بتعاطي المخدرات، سواء كان شاب أو فتاة، بالتوجه إلى مراكز علاج المخدرات، حتى يعودون إلى حياتهم الطبيعية.

وأوضحت أن هناك العديد من الفتيات المدمنات على الكحول والمخدرات في المجتمع، ناصحةً إياهن بتلقي العلاج.

رهف القحطاني وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ومن ناحية ثانية، كشفت القحطاني إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عادت إلى السعودية مرة أخرى، "لتنظيف" البلاد حسب تعبيرها.

وأكدت مشهورة مواقع التواصل، ان الهيئة لو رصدت شاب وفتاة في خلوة، سيقومون بتزويجهما، وإذا قام بتطليقها قبل أن يمر عامان على الزواج، يسجن 10 سنوات، ويجلد ألف جلدة شهرية.

وفي هذا الحالة يكون مهر الفتاة قليل ولا يزيد عن ألف ريال، لأنها وبحسب وصفها "رخيصة"، ولا تستحق مهرا غاليا، أما المرأة المتزوجة لا يتم الستر عليها، ويتم تزويجها للرجل الذي اختلت به، بعد طلاقها من زوجها الأول.

المتابعون يهاجمون رهف القحطاني

منذ ان نشرت رهف الفيديو، تعرضت للكثير من الهجوم على مواقع التواصل، وخاصة لنشرها إشاعات حول عودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكدين ان عقوبة ناشر الإشاعة، خمس سنوات سجن وغرامة، وسيتم منعها من الظهور عبر السوشال ميديا، حتى لو اعتذرت.

وسخر البعض من رغبة رهف القحطاني بعودة الهيئة لتنظيف البلد، بالوقت الذي تظهر فيه بملابس فاضحة وضيقة لا تليق بعادات وتقاليد السعودية.