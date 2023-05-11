انت الان تتابع خبر اعتناق صافيناز الإسلام واعتزال الرقص يضج المواقع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعتبر الراقصة صافيناز من أشهر الراقصات في الساحة الفنية بمصر رغم أصولها غير العربية، حيث كسبت خلال السنوات الماضية شهرة كبيرة جعلها من نجمات الصف الأول في مجال الرقص الشرقي، ومن أكثرهن تقاضي للأجر.

صافيناز والإسلام

حلت صافيناز ضيفة على برنامج "تابو"، مع الإعلامي نزار الفارس، وتحدثت خلال الحلقة حول الكثير من المواضيع الشخصية والفنية، وعلاقتها بالدين.

وتصدرت صافيناز ترند مواقع التواصل بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل خلال البرنامج، وخاصة نفيها تحريم الرقص، مؤكدة ان الله لم يذكر ان الرقص حرام، وذلك خلال ردها على نزار الفارس الذي قال لها ان "رب العالمين لا يرضى عن الرقص".

وأكدت الراقصة الروسية المقيمة في مصر، انها من عائلة محافظة جدا، رفضت عملها في الرقص، لهذا خرجت من روسيا وتوجهت إلى مصر وعملت في المجال الذي تعشقه وهو الرقص الشرقي، لكن امتهانها الرقص لم يبعدها عن الدين، حيث تدعو الله قبل صعودها على المسرح، وتصوم رمضان رغم أنها ليست مسلمة.

الجمهور يطلق الشائعات عن صافيناز

بعد تصريحات صافيناز عن صومها رمضان والحديث عن علاقتها بالله والدين، استغل البعض كلامها لاطلاق شائعات حول اعتناقها الإسلام واعتزالها الرقص، والاعلان عن توبتها، وتداولوا هذا الخبر الكاذب وأرفقوه بصورة قديمة للراقصة وهي ترتدي الحجاب بإحدى المناسبات.

أزواج صافيناز

كشفت الراقصة المشهورة، انها لم تقع في حب أي من أزواجها، ولم تنجب منهم أطفالاً، لأنهم غير مناسبين لتكوين عائلة، وهي الآن تعيش بحرية دون ارتباط، وترغب في تبني طفل صغير، مؤكدة انها ستربي أطفالها افضل تربية، ولن تقبل ان تعمل ابنتها في مجال الرقص.