انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. سما المصري تتحدى صافيناز بوصلة راقص بقميص شفاف يظهر ما تحته وتضع العصا في هذه المنطقة الحساسة دون ان تسقط!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انت شرم مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي كبيره جدا للفنانه الجميله والتي اثارت موقع التواصل الاجتماعي مؤخرا الفنانه سما المصري انتشرت فيديوهات لها وصور لها على موقع التواصل الاجتماعيه في الاونه الاخيره بسبب ما تقوم به من نشر فيديوهات لها.

حيث ظهرت سما المصري في مقطع فيديو في وصله رقص جريئه جدا وليس القميص له من اللون الاحمر مفتوح من درجه كبيره جدا من جهه الصدر وقصير مما ابرز ساقها وابرز انوثتها الطاغيه وافضل ملامحها الجميله جدا.

و نالت سما المصري عده انتقادات كبيره جدا بسبب ما تقوم به من نشر فيديوهاتنا في غرفه نومها ولا ترتدي قمصان النوم وتظهر عددا بدون ملابس و تظهر جميع جسدها.